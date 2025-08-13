Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что Россия поставила себе цель решить «украинский вопрос» до 2026 года, о чем говорится в ее стратегических планах. Эту информацию озвучил генерал-майор, член украинской делегации на переговорах в Стамбуле и заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий.

По данным разведки, решение России обусловлено большими экономическими потерями. В настоящее время расходы на военные действия составляют около 42% федерального бюджета, что негативно сказывается на ключевых секторах экономики, таких как металлургия и добыча ресурсов. Стагнация этих отраслей угрожает долгосрочной стабильности страны.

Как сообщается, особое внимание украинская разведка уделяет позиции Беларуси. Ее глава Александр Лукашенко, несмотря на поддержку России, пытается сохранять баланс между отношениями с Западом и Москвой, стремясь удерживать определенный уровень нейтралитета.

Руководство России осознает, что продолжение войны в крупном масштабе приведет к значительным потерям геополитического влияния. Такой сценарий может снизить их конкурентоспособность на мировой арене и окончательно закрепить статус региональной державы.

Социально-экономическая ситуация также обостряется из-за дефицита рабочей силы и демографических вызовов. Кроме того, зависимость от цен на нефть создает дополнительные проблемы для финансирования военных действий. Расчеты говорят о том, что при стоимости барреля 50 долларов резервы Стабилизационного фонда могут обеспечивать текущий уровень расходов лишь в течение 18 месяцев. Если цена снизится до 30 долларов, ресурсы фонда исчерпаются к концу года, отмечает издание.

В такой ситуации Кремль может быть вынужден менять свою стратегию, стремясь к смягчению санкций или достижению компромиссов для стабилизации экономики и удержания политического баланса.

