Зеленский встретится с Трампом онлайн

Президент Украины Владимир Зеленский поговорит с американским лидером Дональдом Трампом. Встреча пройдет сегодня в режиме онлайн, сообщает Reuters.

Известно, что видеоконференция глав государств и европейских лидеров состоится в 15-00 по киевскому времени.

Уточняется, что на ней будут присутствовать лидеры Германии, Финляндии, Франции, Британии, Италии, Польши и ЕС.

Кроме этого во встрече примет участие генсек НАТО Марк Рютте.

Информируется, что после этого Дональд Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс поговорят с европейскими лидерами на отдельной онлайн-встрече, которая запланирована на 16-00.

Также в 17-30 пройдет онлайн-встреча «коалиции желающих», которая работает над планами поддержки Украины в случае прекращения огня.

В публикации говорится: «Инсайдер, знакомый с внутренними обсуждениями в США, сообщил, что нельзя исключать возможности того, что Дональд Трамп будет стремиться заключить сделку непосредственно с Владимиру Путиным без участия Украины или Европы. Но источник выразил сомнение в этом, отметив, что это может создать проблемы с Киевом и ЕС».

Ранее Стармер предостерег Трампа перед его встречей с Путиным.