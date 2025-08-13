В России назревает экономический конфликт с Беларусью из-за переизбытка и падения продаж цемента на внутреннем и экспортном рынках. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Именно поэтому крупнейший российский производитель «Цемрос», объединяющий 16 цементных заводов и более 30 карьеров в 13 регионах, с 1 октября переходит на четырехдневную рабочую неделю. В холдинге, принадлежащем прокремлевскому олигарху Олегу Дерипаске, предлагают ограничить импорт и ввести пятилетние антидемпинговые пошлины, чтобы защитить местных производителей.

Главный «виновник» перенасыщения рынка — белорусский цемент, который вместе с поставками из Казахстана, Ирана, Китая и Вьетнама уже вытесняет российскую продукцию с местного рынка.

