Раскрыт секрет Бермудского треугольника

Популярный исследователь из Австралии Карл Крушельницкий сделал громкое заявление. Он уверяет, что разгадал тайну Бермудского треугольника.

Эксперт говорит, что в исчезновениях кораблей и самолетов в этом регионе, оказывается, вовсе нет ничего загадочного, а доля пропавших судов и самолетов в Бермудском треугольнике не отличается от среднестатистических показателей для других районов мирового океана.

Специалист не стал отрицать то, что крушения самолетов и кораблекрушения происходят в Бермудском треугольнике регулярно, но, как подчеркивается, большое число инцидентов обусловлено высокой интенсивностью движения в этой зоне, которая, к тому же, считается сложной для судоходства и авиации.

Стоит напомнить, что Бермудский треугольник представляет собой область в Атлантическом океане, ограниченную Флоридой, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико.

Ранее ученые разгадали тайну Бермудского треугольника.