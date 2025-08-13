Австралийцы предрекли столкновение Млечного Пути с Андромедой

Эксперты университета Квинсленда в Австралии предрекли столкновение Млечного Пути с Андромедой – нашей ближайшей крупной галактикой. Произойти это должно через 2,5 миллиарда лет.

Выяснилось это после того, как ученые изучили пару далеких спиральных галактик, находящихся примерно на 3 миллиарда лет дальше по пути слияния.

Опыт провели в рамках проекта Delegate.

Специалисты наблюдали галактики NGC 5713 и NGC 5719, которые уже вступили в «космический танец» друг с другом и с вращающимися вокруг них спутниками.

Было выдвинуто предположение, что подобные взаимодействия помогают выстраивать карликовые галактики в упорядоченные плоскости (как у Млечного Пути и Андромеды) вместо хаотичного облака.

Говорится: «Это, возможно, самое наглядное представление того, как формируются структуры вроде системы спутников нашей галактики и как они будут меняться в будущем».

Ожидается, что данное исследование поможет точнее моделировать эволюцию галактик, распределение темной материи и крупномасштабную структуру Вселенной, а также покажет, насколько уникальна история Млечного Пути и Андромеды или же это типичный сценарий для космоса.

