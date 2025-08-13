Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Американцы узнали о гормоне любви нечто новое

Американцы узнали о гормоне любви нечто новое

Агата Кловская
13.08.25 15:45
245
Американцы узнали о гормоне любви нечто новое

Эксперты из Калифорнийского университета в Беркли (США) узнали о гормоне любви (или же окситоцин) кое-что новое. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что он играет важную роль в формировании дружеских связей.

Ученые поясняют, что окситоцин представляет собой нейромодулятор, который вырабатывается в мозге во время секса, родов, грудного вскармливания и социальных взаимодействий.

Добавляется, что он связан с чувством привязанности, близости и доверием.

Сказано при этом, что окситоцин отвечает за психологическую связь между матерью и ребенком, играет роль в выборе партнера и формировании пары, определяет наличие эмпатии, а также предрасполагает к нравственному поведению и лидерству.

В опыте использовали луговых полевок – грызунов, которые образуют прочные социальные связи и проявляют дружеское поведение, однако тратят много времени на сближение с сородичами.

Говорится, что у животных, лишенных рецепторов окситоцина, установление дружбы занимало больше времени, чем у обычных полевок. Такие полевки меньше ухаживали за другими членами группы и реже находились рядом с ними.

Американцы рассказали, что похожие результаты получили и в последующих опытах. У животных с дефицитом рецепторов окситоцина процесс установления отношений с потенциальным партнером был в два раза медленнее. Подобные модифицированные грызуны меньше прижимались к друзьям. Кроме этого, по словам исследователей, у них слабо различались уровни настороженности и агрессии при контактах с знакомыми и незнакомыми особями.

Подчеркивается, что окситоцин не определяет, насколько животные общительны в целом, но влияет на их избирательность в выборе, с кем именно общаться. Недостаток этого гормона замедляет формирование дружеских отношений и снижает прочность долгосрочных связей с ровесниками.

Ранее ученые узнали о музыке кое-что удивительное.

Тэги: ученые, мир, наука

Комментарии

Статьи

24.07.25 12:09

Большие футбольные гонки: главные фавориты нового сезона

Автор: Александр Панько

Дайджест

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту
28.06.25 18:59

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
13.08.25 16:57

Весна будет приходить уже в январе, — климатолог

13.08.25 16:35

Назван ключевой фактор, мешающий похудеть

13.08.25 16:18

Путин летит на Аляску с уверенностью, что имеет все карты, — Bloomberg

13.08.25 16:09

Озвучен неожиданный способ борьбы с храпом

13.08.25 15:56

Туристов призвали быть внимательными со своими телефонами на пляжах на этой неделе

13.08.25 15:35

В РФ назревает экономический конфликт с Беларусью. Названа причина

13.08.25 15:15

Австралийцы предрекли столкновение Млечного Пути с Андромедой

13.08.25 14:55

Украинская армия теряет свои главные преимущества, скатываясь к советскому подходу, — WSJ

13.08.25 14:26

Раскрыт секрет Бермудского треугольника

13.08.25 13:16

В Резерв+ добавлена «штрафная» функция

13.08.25 12:19

Зеленский отреагировал на «готовность к уступкам»

13.08.25 10:34

Зеленский встретится с Трампом онлайн

12.08.25 13:56

Украина готова уступить территории, — The Telegraph

12.08.25 12:22

США попытаются вернуть Украине часть оккупированных территорий

12.08.25 11:18

Трамп рассказал, будет ли Зеленский присутствовать на встрече с Путиным на Аляске

11.08.25 15:28

В мирном соглашении могут де-факто признать контроль РФ над частями Украины

11.08.25 14:17

Ни Украина, ни РФ не будут довольны результатами мирного соглашения, — Вэнс

11.08.25 10:46

Белый дом рассматривает возможность пригласить Зеленского на Аляску, — NBC

08.08.25 14:44

В ОП сделали заявление по поводу «предложений по перемирию»

06.08.25 20:50

Трамп оценил встречу Путина и Уиткоффа

07.08.25 10:27

Трамп и Путин могут встретиться уже на следующей неделе. Правда, пока не понятно где

08.08.25 17:02

Ради семьи Вэнса в США… изменили уровень реки

08.08.25 13:02

Пентагон изменит схему передачи оружия Украине

07.08.25 17:13

Путин двояко высказался о возможной встрече с Зеленским

08.08.25 15:25

В Минобразования объяснили, почему учителя не могут оформить отсрочку через «Резерв+»

07.08.25 21:10

Американцы объяснили, почему не следует пить кофе по вечерам

11.08.25 07:46

Китайцы попытались объяснить таинственные космические радиосигналы

07.08.25 17:03

Путин рассказал, где может встретиться с Трампом

06.08.25 21:28

Гидрометцентр сообщил, какие сюрпризы готовит погода украинцам

Фото и Видео
Зеленский сделал заявление по Курской операции
Зеленский сделал заявление по Курской операции
Зеленский сделал заявление по Курской операции
Зеленский сделал заявление по Курской операции
Появилось видео, как в США лодка врезалась в кита
Появилось видео, как в США лодка врезалась в кита
Аномальные дожди в Пекине привели к многочисленным жертвам
Аномальные дожди в Пекине привели к многочисленным жертвам
Появилось видео взрыва многоэтажного дома в российском Саратове
Появилось видео взрыва многоэтажного дома в российском Саратове
Появилось видео, как в Италии самолет упал прямо на оживленную трассу
Появилось видео, как в Италии самолет упал прямо на оживленную трассу
Зеленский озвучил дату новых переговоров с Россией в Стамбуле
Зеленский озвучил дату новых переговоров с Россией в Стамбуле
Трагедия в Ираке: десятки людей заживо сгорели в гипермаркете
Трагедия в Ираке: десятки людей заживо сгорели в гипермаркете
Эпичное извержение вулкана в Исландии попало на видео
Эпичное извержение вулкана в Исландии попало на видео
В небе над Киевом заметили гражданский самолет
В небе над Киевом заметили гражданский самолет
Появилось видео, как во Франции горела шикарная яхта Sea Lady II
Появилось видео, как во Франции горела шикарная яхта Sea Lady II
fraza.com
Новости блогосферы
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди