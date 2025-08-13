Американцы узнали о гормоне любви нечто новое

Эксперты из Калифорнийского университета в Беркли (США) узнали о гормоне любви (или же окситоцин) кое-что новое. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что он играет важную роль в формировании дружеских связей.

Ученые поясняют, что окситоцин представляет собой нейромодулятор, который вырабатывается в мозге во время секса, родов, грудного вскармливания и социальных взаимодействий.

Добавляется, что он связан с чувством привязанности, близости и доверием.

Сказано при этом, что окситоцин отвечает за психологическую связь между матерью и ребенком, играет роль в выборе партнера и формировании пары, определяет наличие эмпатии, а также предрасполагает к нравственному поведению и лидерству.

В опыте использовали луговых полевок – грызунов, которые образуют прочные социальные связи и проявляют дружеское поведение, однако тратят много времени на сближение с сородичами.

Говорится, что у животных, лишенных рецепторов окситоцина, установление дружбы занимало больше времени, чем у обычных полевок. Такие полевки меньше ухаживали за другими членами группы и реже находились рядом с ними.

Американцы рассказали, что похожие результаты получили и в последующих опытах. У животных с дефицитом рецепторов окситоцина процесс установления отношений с потенциальным партнером был в два раза медленнее. Подобные модифицированные грызуны меньше прижимались к друзьям. Кроме этого, по словам исследователей, у них слабо различались уровни настороженности и агрессии при контактах с знакомыми и незнакомыми особями.

Подчеркивается, что окситоцин не определяет, насколько животные общительны в целом, но влияет на их избирательность в выборе, с кем именно общаться. Недостаток этого гормона замедляет формирование дружеских отношений и снижает прочность долгосрочных связей с ровесниками.

