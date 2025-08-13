ЕС рекордными темпами наращивает производство ракет и снарядов, — FT

Европейские оборонные предприятия расширяют свои производственные мощности в три раза быстрее, чем до начала вторжения РФ в Украину. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, промышленные площади, занятые военным производством, превышают 7 млн квадратных метров, в издании этот процесс назвали «перевооружением исторического масштаба».

Анализ, основанный на спутниковых снимках, показывает, что ежегодный прирост военных промышленных площадей в Европе увеличился с 790 тысяч кв. метров в 2020-2021 годах до 2,8 млн кв. метров в 2024-2025 годах. Такой рост стал возможным благодаря значительной финансовой поддержке Евросоюза, включая программу ASAP (Act in Support of Ammunition Production) на 500 млн евро.

По прогнозам экспертов издания, к концу 2025 года производство боеприпасов в Европе вырастет с 300 тысяч до 2 млн единиц в год, что означает семикратное увеличение производства, в частности, артиллерийских снарядов, ракет и взрывчатых веществ.

