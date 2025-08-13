На Ровенщине полицейский с признаками опьянения сбил пешеходов

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении правоохранителю из Ровно, который совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Происшествие произошло еще 8 августа около 17:30 возле села Бранив Ровненского района. Правоохранитель ехал за рулем собственного автомобиля, выполнял маневр и выехал на обочину, где сбил двух пешеходов. 47-летний мужчина погиб на месте, а его 34-летний товарищ получил телесные повреждения, но угрозы для его жизни нет.

Водитель не пострадал. Медики в присутствии свидетелей зафиксировали факт отказа прохождения им осмотра на алкоголь. В ходе расследования назначено ряд экспертиз, которые должны установить все обстоятельства ДТП и подтвердить или опровергнуть факт алкогольного опьянения.

Правонарушителя задержали, ему сообщили о подозрении. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такого.

Напомним, в Запорожской области пьяный коп за рулем автомобиля сбил пешехода.