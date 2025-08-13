Стармер предостерег Трампа перед его встречей с Путиным

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предупредил президента США Дональда Трампа о том, что российскому диктатору Владимиру Путину нельзя доверять. Об этом пишет The Telegraph.

«Никогда не доверяйте президенту Путину настолько, насколько это возможно, но мы, очевидно, будем поддерживать Украину», — заявил представитель британского премьера, отвечая на вопрос, считает ли Стармер, что Путину можно доверять.

Великобритания готова сотрудничать с Трампом, а также с другими европейскими партнерами во время переговоров.

«Но именно поэтому мы возглавляем эту работу по „коалиции желающих“, поскольку любое прекращение огня, как я уже сказал, не должно становиться просто возможностью для президента Путина уйти, переоснаститься, укрепить свои позиции и затем снова начать. Поэтому мы не будем полагаться на доверие. Мы обеспечим, чтобы мы были готовы к тому, чтобы достичь прекращения огня», — подчеркнул он.

Напомним, лидеры Великобритании и Франции будут сотрудничать с президентом США Дональдом Трампом во время его подготовки к встрече с российским диктатором Владимиром Путиным.