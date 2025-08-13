Украина готова уступить территории, — The Telegraph

Украина рассматривает возможность прекращения боевых действий через передачу России тех территорий, которые уже находятся под ее контролем, в рамках мирного плана, поддержанного европейскими странами. Об этом сообщает The Telegraph во вторник, 12 августа.

Согласно сообщению, Зеленский обратился к европейским лидерам с призывом не принимать никакого урегулирования, которое Дональд Трамп может предложить, если речь идет о передаче новых украинских территорий России. Однако он допустил, что контроль над земельными участками, которые уже находятся в руках РФ, может быть сохранен.

Этот подход фактически означает «заморозку» фронта в его текущем виде и передачу России контроля над частями территорий Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей, а также Крыма. Такое изменение переговорной позиции совпадает с ожидаемой встречей Трампа и Путина на Аляске.

По словам одного из западных чиновников, описывая интенсивные дипломатические контакты между Киевом и союзниками в напряженные выходные, мирный план предусматривает сохранение уже установленных позиций вооруженных сил.

Напомним, США попытаются вернуть Украине часть оккупированных территорий.