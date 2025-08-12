Министр обороны США сделал резонансное заявление по поводу украинских территорий

Министр обороны США Пит Хегсет сделал громкое заявление по поводу украинских территорий. Произошло это в эфире телеканала Fox News.

Комментируя возможную «мирную сделку» по нашей стране, чиновник сказал: «В переговорной части, знаете, могут быть обмены территориями. Будут уступки. Никто не будет счастлив».

Также американец добавил, что его совсем не волнует возможное создание прецедента обмена территориями, повторив тезис о том, что войну в Украине начал не президент США Дональд Трамп, а предыдущие администрации.

Ранее мы писали, что в мирном соглашении могут де-факто признать контроль РФ над частями Украины.