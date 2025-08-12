Сырский рассказал о применении роботов для эвакуации раненых

Ударные беспилотники значительно увеличивают глубину фронта, что осложняет оперативную эвакуацию раненых. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский во время ежемесячного совещания по военной медицине.

«Меняется война и основные средства поражения, ударные дроны существенно увеличивают глубину фронта — в таких условиях значительно осложнилась эвакуация раненых с поля боя», — отметил генерал.

Во время совещания Сырский заслушал доклады командующего Медицинскими силами, руководителей медицинских служб группировок войск и армейских корпусов, которые приняли полосы ответственности и приступили к выполнению поставленных задач.

По словам Сырского, помимо улучшения подготовки и обеспечения личного состава и медицинских подразделений, ситуацию на фронте возможно улучшить благодаря новым техническим подходам к эвакуации, в частности через применение беспилотных систем и наземных роботизированных комплексов (НРК).

В частности, о своем положительном опыте доложили представители Десантно-штурмовых войск, конкретно 0 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.

«Нам следует масштабировать применение НРК для эвакуации раненых, улучшить обеспечение медицинских подразделений бронированной и эвакуационной техникой, реализовать другие логистические и организационные решения для своевременной транспортировки раненых и оказания им квалифицированной помощи», — отметил главнокомандующий ВСУ.

Он добавил, что главная цель — сохранение жизни и здоровья защитников Украины, которые держат на себе фронт.

Напомним, Сырский назвал выгодное для Украины завершение войны.