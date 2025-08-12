США согласовали консультации с Европой перед встречей на Аляске, - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал запланированную встречу Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Он подчеркнул, что менять государственные границы силой нельзя, тогда как все решения должны приниматься с участием Украины. Об этом сообщает WP.

«Для всего НАТО должно быть очевидно, что границы государств нельзя менять с помощью силы. Российско-украинская война не может принести России выгоду только потому, что она является агрессором», — заявил Туск.

Он также напомнил, что совместно с лидерами Франции, Германии, Италии, Финляндии, а также премьером Великобритании Китом Стармером и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен подписали совместное заявление. В нем указано, что путь к миру в Украине невозможен без участия Украины.

«Крайне важно, чтобы Россия осознала, что Запад, в частности европейские государства, не примет российских условий, предусматривающих оккупацию украинских территорий», — акцентировал Туск.

Он добавил, что это вопрос не только о поддержке Украины, но и о безопасности Польши.

Премьер также отметил, что Россия останется вызовом и угрозой для региона в ближайшие годы. Поэтому призвал не допустить, чтобы Россия вышла из войны усиленной и уверенной в безнаказанности за нарушение границ.

«Решения о возможном обмене территориями и другие условия мира должны согласовываться с участием Украины», — добавил глава польского правительства.

Кроме того, премьер заявил, что американская сторона обязалась провести консультации с европейскими партнерами перед встречей на Аляске.

Он также сообщил, что находится в постоянном контакте с европейскими лидерами и президентом Украины.

Напомним, лидеры Великобритании и Франции будут сотрудничать с президентом США Дональдом Трампом во время его подготовки к встрече с российским диктатором Владимиром Путиным.