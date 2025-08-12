Названа причина массового отравления детей в лагере на Львовщине

Предположительной причиной массового отравления детей в лагере на Львовщине стал норовирус, который обнаружили в питьевой воде. Об этом сообщила генеральный директор Львовского областного центра контроля и профилактики заболеваний МОЗ Украины Наталия Иванченко-Тимко в Facebook в понедельник, 11 августа.

«Что касается вспышки в лагере. Всего заболело 53 человека. При выборочном обследовании кала от 12 больных и одного работника лагеря выявлен норовирус. Также норовирус обнаружен в воде из кулера, которая использовалась для питья», — рассказала она.

Часть больных уже выписали из больниц, остальные продолжают лечение.

«Кипячение водопроводной воды позволяет избежать многих проблем! Не употребляйте воду из неизвестных природных источников», — подчеркнула Иванченко-Тимко.

Напомним, во Львовской области отравились десятки детей.