В ГПСУ оценили количество российских войск в Беларуси

На военные учения в Беларусь уже прибыли несколько сотен российских военнослужащих и несколько десятков единиц техники. Об этом сказал представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в эфире телемарафона.

«Речь идет о нескольких сотнях военнослужащих ВС РФ и нескольких десятках (единиц) техники, которые уже прибыли на территорию Беларуси. В то же время и Беларусь определенные свои подразделения и силы отправила в Россию, где также есть площадки, где должны пройти эти учения», — заявил он.

По словам Демченко, наша разведка внимательно следит за перемещением и концентрацией российских сил в Беларуси.

«Подразделения разведок МО и ГПСУ постоянно отслеживают дальнейшее возможное прибытие в Беларусь российских подразделений для того, чтобы понимать, какое количество они могут задействовать для совместных учений. Потому что это направление, как и раньше, для нас является угрожающим. Потому что во время этих учений нельзя исключать провокаций или нагнетания дальнейшей ситуации по безопасности для нашей страны», — отметил представитель.

В то же время, на данный момент, он считает угрозу для Украины с территории Беларуси несущественной.

«Учитывая те силы, которые есть на данный момент — это не та существенная угроза, которая может быть с территории Беларуси. К тому же, мы не отмечаем, что по направлению к нашей границе на территории Беларуси было сформировано или формировалось какое-то ударное формирование», — добавил Демченко.

Напомним, в Беларуси хотят изменить закон о военном положении из-за войны РФ против Украины.