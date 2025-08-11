Все разделы

Путин и Лукашенко могут готовить новый миграционный кризис в ЕС, — The Telegraph

Путин и Лукашенко могут готовить новый миграционный кризис в ЕС, — The Telegraph

Александр Панько
11.08.25 13:51
173
Путин и Лукашенко могут готовить новый миграционный кризис в ЕС, — The Telegraph

Глава Кремля Владимир Путин, судя по всему, объединился с ливийским полевым командиром, чтобы спровоцировать новый миграционный кризис в ЕС. Об этом сообщает The Telegraph.

Как пишет издание, Еврокомиссия зафиксировала рост числе авиарейсов между восточным ливийским городом Бенгази и столицей Беларуси Минском.

По словам чиновников, эта схема предполагает возможную координацию действий с генералом и военным лидером Халифой Хафтаром, который контролирует большую часть восточной Ливии. Цель схемы — содействие волне нелегальной миграции в Европейский Союз.

Это в свою очередь, может стать повторением событий лета 2021 года, когда десяткам тысяч потенциальных просителей убежища помогли пересечь границы Беларуси. По словам официальных лиц, это была организованная Россией попытка дестабилизировать ЕС.

«Мы следим за недавними рейсами Минск-Бенгази, выполняемыми авиакомпанией „Белавиа“. Частота и характер этих рейсов, особенно в течение короткого периода времени, вызывают вопросы о потенциальной координации или содействии потом нелегальной миграции», — сказал представитель ЕК.

Издание пишет, что в мае между городами было всего два рейса, а в июне их число возросло до пяти, а июле — до четырех.

Ранее самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обвиняли в том, что он позволял мигрантам приземляться в Минске аналогичными рейсами, а затем помогал перевозить их во временные лагеря на границах с Польшей, Литвой и Латвией.

Также в публикации сказано, что после падения режима Башара Асада в Сирии, Путин пытался усилить свое присутствие в Ливии. Параллельно с выводом российских военных баз из Сирии появились свидетельства, что оборудование было переброшено именно туда. На военном параде в Ливии, проведенном в прошлом месяце генералом Хафтаром, были продемонстрированы сотни российских бронемашин и комплексов ПВО.

Как отмечает The Telegraph, генерал Хафтар располагает небольшой армией перевозчиков, которые действуют из Ливии, одного из ключевых пунктов пересечения границы между Африкой и Европой через Средиземное море.

«Определенно существует опасность, что Россия использует мигрантов и миграционную проблему в целом как оружие против Европы. Это превращение в оружие уже происходит, и, конечно же, мы опасаемся, что Россия намерена сделать то же самое с Ливией», — сказал комиссар ЕС по вопросам миграции Магнус Бругнер ранее в Politico.

Издание добавило, что в июне Бругнер отправился с визитом в Бенгази вместе с группой высокопоставленных чиновников ЕС. Однако после приземления делегации в в аэропорту, их объявили персонами нон грата.

«Режим использует мигрантов как инструмент для оказания давления на границы Европейского Союза, и наши соседи действительно страдают от этого», — сказала изданию лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

Напомним, что в мае 2025 года Литва подала иск в Международный суд в Гааге из-за миграционного кризиса, организованного режимом Лукашенко. Власти обвинили Беларусь в том, что она использует миграцию как политическое давление на ЕС.

Тэги: Александр Лукашенко, Европа, Владимир Путин, миграция

