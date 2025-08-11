Все разделы

Новости > Кремль не хочет уступать Херсонскую и Запорожскую области из-за коридора в Крым, — WP

Кремль не хочет уступать Херсонскую и Запорожскую области из-за коридора в Крым, — WP

Александр Панько
11.08.25 12:49
210
Кремль отказывается уступать Херсонскую и Запорожскую области. Россия считает эти территории стратегически важными. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным The Washington Post, намек диктатора РФ Владимира Путина на возможное прекращение российских атак в Запорожской и Херсонской областях США восприняли как предложение вывести войска.

Осведомленный источник, участвовавший в переговорах сообщил, что Кремль предложил Украине отказаться от Донбасса — Луганской и Донецкой областей в обмен на прекращение огня. Других условий Москва не выдвинула.

По словам источника, российская сторона не намерена возвращать территории Херсона и Запорожья, которые обеспечивают Москве стратегический сухопутный мост в оккупированный Крым.

Европейские лидеры отреагировали заявлением, что прекращение огня должно быть предпосылкой переговоров, а не российской «фишкой» для давления на Киев.

В пятницу президент США Дональд Трамп подтвердил, что Кремль предлагает «определенный обмен территориями, выгодный обеим сторонами».

Российские «эксперты» отметили, что Путин не собирается отступать из Херсонской и Запорожской областей — регионов, незаконно аннексированных в 2022 году.

Напомним, РФ может попытаться высадиться в Херсоне в ближайшее время.

Тэги: Запорожская область, Кремль, Херсонская область

fraza.com
