Орбан вновь призвал Европу вести переговоры с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал новое резонансное заявление. Политик призвал Европу провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Он сказал: «Я продолжаю настаивать на том, чтобы, если возможно, как можно скорее, желательно до российско-американского саммита, а если нет, то после российско-американского саммита обязательно состоялся российско-европейский саммит».

Венгерский лидер считает, что Европа самоустранилась от процесса урегулирования войны в Украине, но «если она желает самостоятельно решать вопросы своего будущего, то нельзя сидеть дома, как обиженный ребенок, и дуться на российского президента».

Виктор Орбан отметил, что «ЕС должен вести себя в соответствии с правилами дипломатии и разбираться с проблемой путем переговоров».

Резюмируется, что, если саммит с Россией не состоится, страны Европы окажутся второстепенными игроками в решении вопросов безопасности на континенте.

Ранее Орбан намекнул, что Венгрия может выйти из ЕС.