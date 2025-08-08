Пентагон изменит схему передачи оружия Украине

Пентагон сейчас совместно с НАТО разрабатывает новую схему продажи оружия Европе, чтобы потом передавать его Украине. Об этом, ссылаясь на инсайдеров, информирует CNN.

В публикации сказано: «Министерство обороны США работает с Альянсом над разработкой новой системы продажи оружия европейским союзникам, которое затем может быть предоставлено Украине. Такой механизм позволит создать банковский счет НАТО, на который союзники смогут переводить деньги для покупки оружия в США».

Добавляется, что наша страна будет направлять список желаемых вооружений и техники в НАТО, после чего главнокомандующий сил Альянса в Европе Алексус Гринкевич будет определять, достаточно ли у США запасов для продажи, прежде чем предоставлять списки европейским партнерам для потенциальной покупки.

Также указывается, что в июле Пентагон внес изменения в свою политику, дающие ему право возвращать предназначенное для Украины оружие обратно в запасы США.

Говорится: «Это радикальный шаг, который может привести к тому, что миллиарды долларов, ранее выделенные для Украины, будут направлены на пополнение сокращающихся американских запасов».

Впрочем, отмечается, что случаев возвращения оружия пока не было.

Кроме этого проводится разделение оружейных запасов США на красную, желтую и зеленую категории. Предназначенные для нашей страны ракеты для систем ПВО Patriot и некоторые другие виды оружия отнесены к красной категории.

Ранее Пентагон заказал большое количество ракет для Украины и союзников.