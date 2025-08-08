Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > ВСУ разрабатывают новый проект дронов

ВСУ разрабатывают новый проект дронов

Александр Панько
08.08.25 13:28
148
ВСУ разрабатывают новый проект дронов

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский провел ежемесячное совещание по вопросам развития Сил беспилотных систем (СБС), выслушал предложения и определил задачи для наращивания возможностей. Об этом он сообщил в Фейсбук в пятницу, 8 августа.

По его словам, в прошлом месяце беспилотниками было поражено 23,4 тыс. вражеских целей. Львиная доля поражений — за счет FPV-дронов и ночных бомберов, эффективность которых растет.

«Главный приоритет — уничтожение личного состава противника. В июле Силами БпС было ликвидировано 5 134 оккупанта. Лидеры в этой боевой работе — Птицы Мадяра, подразделение ГПСУ Феникс, Ахиллес. Формирование подразделений роботизированных наземных комплексов — очередной шаг в развитии возможностей наших БпС. В этом направлении будем развивать как логистическую, так и боевую составляющую», — написал он.

Главком подчеркнул, что «наверное, самая важная часть таких совещаний — обмен опытом между подразделениями». По его словам, «на этот раз о своих нестандартных решениях и достижениях» доложили командиры подразделений БпС 59 ошбр БпС, 429 оп БпС Ахиллес, подразделения БпАС Феникс Государственной пограничной службы.

Также заслушали отчет по реализации проекта ударных дронов MiddleStrike (дальностью 50-120 км) и перспективных, инновационных проектов беспилотных систем, которые разрабатываются.

«Выслушал предложения и запросы, определил задачи для наращивания возможностей беспилотной составляющей Вооруженных сил. Пожелал воинам успехов в боевой работе, и этот успех должен проявляться прежде всего в сохранении жизни наших воинов», — резюмировал Сырский.

Напомним, Сырский назвал выгодное для Украины завершение войны.

Тэги: Александр Сырский, дроны

Комментарии

Статьи

24.07.25 12:09

Большие футбольные гонки: главные фавориты нового сезона

Автор: Александр Панько

Дайджест

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту
28.06.25 18:59

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
08.08.25 16:44

Июль стал третьим самым жарким за всю историю наблюдений

08.08.25 15:49

Индия срочно остановила закупки нефти у России, — СМИ

08.08.25 15:25

В Минобразования объяснили, почему учителя не могут оформить отсрочку через «Резерв+»

08.08.25 14:44

В ОП сделали заявление по поводу «предложений по перемирию»

08.08.25 14:21

Уиткофф доложит о встрече с Путиным представителям Украины и стран НАТО

08.08.25 14:16

Орбан вновь призвал Европу вести переговоры с Путиным

08.08.25 13:55

Трамп анонсировал подписание мирного соглашения Азербайджан — Армения

08.08.25 13:02

Пентагон изменит схему передачи оружия Украине

08.08.25 12:42

Трамп использует экономическое давление для остановки войны РФ против Украины, — Госдеп

08.08.25 14:44

В ОП сделали заявление по поводу «предложений по перемирию»

08.08.25 13:02

Пентагон изменит схему передачи оружия Украине

08.08.25 11:51

Стало известно, какой ультиматум по Украине Путин готовит для Трампа

08.08.25 11:13

В Киеве резко увеличилось количество госпитализаций из-за Covid-19

07.08.25 17:13

Путин двояко высказался о возможной встрече с Зеленским

07.08.25 17:03

Путин рассказал, где может встретиться с Трампом

07.08.25 13:18

В Кремле подтвердили договоренность о встрече Трамп-Путин «в ближайшие дни»

07.08.25 12:26

РФ может попытаться высадиться в Херсоне в ближайшее время, — CNN

07.08.25 10:27

Трамп и Путин могут встретиться уже на следующей неделе. Правда, пока не понятно где

07.08.25 09:19

Трамп хочет встретиться с Путиным и Зеленским, — NYT

04.08.25 09:34

У Трампа сделали неожиданное заявление об Украине

04.08.25 07:24

Вэнс сделал странное заявление по поводу НЛО

04.08.25 11:16

Британка умерла после того, как ее рану облизала собака

04.08.25 00:04

Республиканская партия США опубликовала очень странное фото Трампа

06.08.25 20:50

Трамп оценил встречу Путина и Уиткоффа

04.08.25 09:34

Жуткое ДТП в Дубно – погиб маленький мальчик

06.08.25 13:23

Трамп объяснил, как вынудить Путина перестать убивать украинцев

04.08.25 10:19

США могут выплачивать своим гражданам дивиденды с пошлин Трампа

04.08.25 14:09

В Кремле уверяют, что Путин готов встретиться с Зеленским

05.08.25 16:28

Британский микробиолог рассказала, как правильно… стирать носки

Фото и Видео
Зеленский сделал заявление по Курской операции
Зеленский сделал заявление по Курской операции
Зеленский сделал заявление по Курской операции
Зеленский сделал заявление по Курской операции
Появилось видео, как в США лодка врезалась в кита
Появилось видео, как в США лодка врезалась в кита
Аномальные дожди в Пекине привели к многочисленным жертвам
Аномальные дожди в Пекине привели к многочисленным жертвам
Появилось видео взрыва многоэтажного дома в российском Саратове
Появилось видео взрыва многоэтажного дома в российском Саратове
Появилось видео, как в Италии самолет упал прямо на оживленную трассу
Появилось видео, как в Италии самолет упал прямо на оживленную трассу
Зеленский озвучил дату новых переговоров с Россией в Стамбуле
Зеленский озвучил дату новых переговоров с Россией в Стамбуле
Трагедия в Ираке: десятки людей заживо сгорели в гипермаркете
Трагедия в Ираке: десятки людей заживо сгорели в гипермаркете
Эпичное извержение вулкана в Исландии попало на видео
Эпичное извержение вулкана в Исландии попало на видео
В небе над Киевом заметили гражданский самолет
В небе над Киевом заметили гражданский самолет
Появилось видео, как во Франции горела шикарная яхта Sea Lady II
Появилось видео, как во Франции горела шикарная яхта Sea Lady II
fraza.com
Новости блогосферы
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди