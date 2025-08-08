ВСУ разрабатывают новый проект дронов

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский провел ежемесячное совещание по вопросам развития Сил беспилотных систем (СБС), выслушал предложения и определил задачи для наращивания возможностей. Об этом он сообщил в Фейсбук в пятницу, 8 августа.

По его словам, в прошлом месяце беспилотниками было поражено 23,4 тыс. вражеских целей. Львиная доля поражений — за счет FPV-дронов и ночных бомберов, эффективность которых растет.

«Главный приоритет — уничтожение личного состава противника. В июле Силами БпС было ликвидировано 5 134 оккупанта. Лидеры в этой боевой работе — Птицы Мадяра, подразделение ГПСУ Феникс, Ахиллес. Формирование подразделений роботизированных наземных комплексов — очередной шаг в развитии возможностей наших БпС. В этом направлении будем развивать как логистическую, так и боевую составляющую», — написал он.

Главком подчеркнул, что «наверное, самая важная часть таких совещаний — обмен опытом между подразделениями». По его словам, «на этот раз о своих нестандартных решениях и достижениях» доложили командиры подразделений БпС 59 ошбр БпС, 429 оп БпС Ахиллес, подразделения БпАС Феникс Государственной пограничной службы.

Также заслушали отчет по реализации проекта ударных дронов MiddleStrike (дальностью 50-120 км) и перспективных, инновационных проектов беспилотных систем, которые разрабатываются.

«Выслушал предложения и запросы, определил задачи для наращивания возможностей беспилотной составляющей Вооруженных сил. Пожелал воинам успехов в боевой работе, и этот успех должен проявляться прежде всего в сохранении жизни наших воинов», — резюмировал Сырский.

