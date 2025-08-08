Трамп анонсировал подписание мирного соглашения Азербайджан — Армения

Президент США Дональд Трамп объявил о запланированном подписании мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, которое должно состояться в пятницу, 8 августа, в Вашингтоне. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth.

По его словам, он с нетерпением ждет церемонии, посвященной «рамочному мирному соглашению» лидеров обеих стран. Он отметил, что уже завтра встретится в Белом доме с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном для участия в историческом саммите, направленном на достижение долгожданного мира.

Американский президент также подчеркнул, что конфликт между этими странами длился много лет, унеся жизни тысяч людей. До этого времени множество международных попыток завершить войну были безуспешными.

Трамп напомнил, что его администрация долгое время вела переговоры с обеими сторонами. Завтра, во время официальной церемонии в Белом доме, главы Азербайджана и Армении подпишут соглашение, которое должно положить конец войне. Кроме того, Соединенные Штаты заключат двусторонние договоренности с обеими странами, направленные на расширение экономического сотрудничества. Президент США выразил убеждение, что эти шаги способствуют полному раскрытию потенциала региона Южного Кавказа.

«Это будет исторический день для Армении, Азербайджана, Соединенных Штатов и всего мира», — подчеркнул Трамп.

Напомним, Россия планирует нарастить военное присутствие в Армении.