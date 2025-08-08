Трамп использует экономическое давление для остановки войны РФ против Украины, — Госдеп

Президент США Дональд Трамп будет использовать экономическую мощь Штатов для достижения результатов в переговорах. Именно поэтому Украина и Россия должны активизироваться, чтобы полностью остановить конфликт. Об этом заявила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс.

«Президент Трамп продолжает работать над прекращением российско-украинской войны. Использование экономической мощи Америки для достижения результатов в переговорном процессе — один из многих его вариантов. Обе стороны должны активизироваться, чтобы полностью остановить конфликт», — написала она в Twitter.

По ее словам, Трамп «очень терпелив» и «делает то, что говорит».

«Существуют, такие механизмы, как тарифы или дополнительные санкции, если хотите, в отношении тех, кто покупает российскую нефть, потому что экономика России идет на спад. Это будет долгая война, и эта динамика повредит им», — заявила Брюс.

Она отметила, что Трамп четко понимает экономическую мощь США и методы, которые он может использовать.

«Если президент считает, что стоит потратить время, чтобы донести это до общественности, он это сделает», — отметила она.

Напомним, Трамп может закончить войну в Украине до конца года.