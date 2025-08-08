В Генштабе назвали потери РФ в войне: данные на 8 августа

Армия РФ за сутки потеряла на фронте 1040 солдат и военную технику. Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 8 августа 2025 года ориентировочно составляют около 1061350 человек. Об этом 8 августа сообщает Генштаб ВСУ.

Всего с начала войны ликвидировано:

— танков — 11083 (+7) ед;

— боевых бронемашин — 23102 (+7) ед;

— артиллерийских систем — 31232 (+52) ед;

— РСЗО — 1456 (+0) ед;

— средств ПВО — 1203 (+0) ед;

— самолетов — 421 (+0) ед;

— вертолетов — 340 (+0);

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 50168 (+238);

— крылатых ракет — 3555 (+0);

— кораблей / катеров — 28 (+0);

— подводных лодок — 1 (+0);

— автомобильной техники и автоцистерн — 57731 (+126);

— специальной техники — 3936 (+0).

Напомним, в июле уничтожено 33 тысячи оккупантов.