Новости > При Трампе Россия вдвое увеличила количество ударов по Украине, — СМИ

При Трампе Россия вдвое увеличила количество ударов по Украине, — СМИ

Агата Кловская
07.08.25 14:24
При Трампе Россия вдвое увеличила количество ударов по Украине, — СМИ

С тех пор, как Дональд Трамп во второй раз стал президентом США в январе, атаки РФ по Украине дронами и ракетами выросли более чем вдвое. Об этом пишет BBC.

Отмечается, что атаки начали усиливаться еще во времена президентства Джо Байдена, однако после победы Трампа на выборах в ноябре они резко выросли. Количество воздушных атак РФ по Украине достигло самого высокого уровня за все время войны.

Во время предвыборной кампании Трамп обещал завершить войну за 24 часа и не раз утверждал, что войны не было бы, если бы президентом США был человек, которого «уважают» в Кремле.

Но с момента победы на выборах Трампа время от времени обвиняли в заигрывании с Россией. Кроме того, Штаты уже дважды приостанавливали поставки важного оборудования Украине. Тем временем производство баллистических ракет в России, по данным украинской разведки, за последний год выросло на 66%.

«Данные, проверенные BBC Verify на основе ежедневных отчетов об инцидентах, опубликованных Военно-воздушными силами Украины, показали, что с 20 января, когда Трамп вступил в должность президента, до 19 июля Россия выпустила 27 158 боеприпасов, по сравнению с 11 614 за последние шесть месяцев президентства Байдена», — говорится в материале.

Сенатор Крис Куонс, высокопоставленный демократ в Комитете по международным отношениям Сената США, заявил в комментарии BBC Verify, что решение о приостановке поставок оружия Украине и «более широкий подход» Трампа к отношениям с Россией, возможно, убедили Кремль в том, что он имеет свободу увеличивать количество атак по Украине.

«Очевидно, что Путин чувствует себя воодушевленным слабостью Трампа и усилил свои жестокие атаки на украинский народ, неоднократно атакуя больницы и роддома, украинскую энергосистему и другие гражданские объекты», — сказал он.

Отмечается, что усиление российских атак возобновило призывы к США отправить в Украину больше зенитных батарей Patriot, каждая из которых стоит около 1 млрд долларов, а одна ракета к ним — почти 4 млн долларов.

Джастин Бронк, аналитик, специализирующийся на российских вооруженных силах в Королевском институте объединенных служб (RUSI), утверждает, что ограничения на поставки военного оборудования, введенные Вашингтоном, сделали Украину уязвимой к ракетным и дроновым атакам со стороны России.

При этом он отметил, что россияне также нарастили производство ракет и дронов. Этот факт в сочетании с «значительным сокращением» поставок ракет-перехватчиков Украине мог побудить Москву к усилению воздушных атак.

Напомним, ранее Трамп рассказал, как Мелания Трамп несколько раз обращала его внимание на то, что крупные российские удары по Украине происходили после того, как он «прекрасно поговорил» с Путиным.

