Зеленский рассказал подробности разговора с Трампом

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом. Об этом глава государства сообщил в Telegram в среду, 6 августа.

«Как раз по дороге от наших бригад на Сумщине провел разговор с президентом Трампом. Этот разговор состоялся после визита представителя президента Трампа Стивена Уиткоффа в Москву», — отметил украинский лидер.

По словам президента, общая позиция Украины и партнеров абсолютно четкая: война должна закончиться.

«И это должно быть честное завершение. В разговоре также приняли участие европейские лидеры, и я благодарен каждому из них за поддержку. Мы обсудили то, что было озвучено в Москве», — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина обязательно защитит свою независимость.

«Нам всем нужен длительный и надежный мир. Россия должна закончить войну, которую сама же и начала. Спасибо всем, кто поддерживает Украину», — добавил Зеленский.

Напомним, Трамп хочет встретиться с Путиным и Зеленским.