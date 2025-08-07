В Кремле подтвердили договоренность о встрече Трамп-Путин «в ближайшие дни»

Россия и США согласовали договоренность о встрече лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа «в ближайшие дни». В настоящее время началась проработка саммита, заявил помощник главы Кремля Юрий Ушаков в комментарии российским пропагандистам в четверг, 7 августа.

«По предложению американской стороны было в принципе согласовано соглашение о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи „президента“ Владимира Путина и Дональда Трампа», — заявил он.

По словам Ушакова, «сейчас вместе с американскими коллегами мы приступаем к конкретной проработке параметров этой встречи и места её проведения».

«Кстати, отмечу, что место проведения было тоже, в принципе, согласовано и сообщим об этом немного позже», — добавил представитель Кремля.

При этом Ушаков подтвердил, что вчера в Москве спецпредставитель президента США Стив Уиткофф упоминал вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, но российская сторона «оставила его без комментариев», предлагая сосредоточиться на подготовке двустороннего саммита.

«Что касается варианта трехсторонней встречи, о которой вчера почему-то заговорили в Вашингтоне, то этот вариант был просто упомянут американским представителем в ходе встречи в Кремле. Но этот вариант конкретно не обсуждался. Российская сторона этот вариант оставила совсем, полностью без комментариев», — сказал он.

«Мы предлагаем прежде всего сосредоточить внимание на подготовке двусторонней встречи с Трампом и считаем главным, чтобы эта встреча была успешной и результативной», — подчеркнул Ушаков.

Напомним, Трамп и Путин могут встретиться уже на следующей неделе.