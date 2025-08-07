Россия уже больше настроена на перемирие, — Зеленский

Власти страны-агрессора РФ больше настроены на завершение войны в Украине, чем раньше. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении.



«Похоже, Россия теперь больше настроена на прекращение огня, давление на них срабатывает. Но главное, чтобы они не обманули в деталях ни нас, ни Соединенные Штаты», — сказал глава государства.



По словам президента, Киев предложил, чтобы в ближайшее время представители Украины и партнеров, советники по вопросам безопасности говорили, чтобы определить «нашу позицию, нашу общую позицию и наш общий взгляд».



«Украина точно защитит свою независимость. И нам всем нужен длительный и надежный мир. Россия должна закончить войну, которую сама же и начала. Я благодарю всех, кто с нами, с нашим народом, кто с нашими людьми, кто с Украиной, кто с нашим государством», — заявил Зеленский.

Напомним, Трамп хочет встретиться с Путиным и Зеленским.