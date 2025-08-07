РФ может попытаться высадиться в Херсоне в ближайшее время, — CNN

Страна-агрессор Россия предприняла новую попытку установить контроль над украинским Херсоном, угрожая главным подъездным дорогам дронами и пытаясь разделить город на две части, нанеся удар по важному мосту. Об этом пишет СNN 7 августа.

Удары по мосту между частью Херсона (Корабел) и городом 3 августа повредили его, что привело к необходимости эвакуации около 1,8 тыс. гражданских, говорится в статье.

В течение трех дней, как отмечают жители и спасатели, эвакуации не обстреливали — это стало редкой паузой после интенсивных атак, пишет телеканал. Однако 6 августа обстрелы возобновили возле моста и на острове, где, как отмечает СМИ, расположены украинские военные.

Российские военные блогеры предупредили, что главную дорогу в город с севера могут атаковать дроны дальнего радиуса действия, отмечает медиа. Однако CNN, наблюдая за дорогой, увидел движение большого грузового и гражданского транспорта, в том числе велополосой, с локальными защитными сетями над дорогой для блокировки дронов.

Захват Херсона и области остается одной из главных целей в войне нелегитимного президента РФ Владимира Путина, а возобновление давления с целью отделить Корабел от остального города вызвало опасения, что российские войска могут попытаться бомбить, а затем высадиться на равнинной местности в ближайшие недели, пишут журналисты.

Тем временем в Херсоне продолжается эвакуация людей из микрорайона Корабел, единственный автомобильный мост к которому дважды был атакован УАБами. Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько.

За 6 августа на 18:00 было эвакуировано 171 человек, из них — 7 детей и 21 маломобильное лицо.

Всего за пять дней было эвакуировано 925 человек, в том числе 56 детей и 106 маломобильных граждан.

«Эвакуация продолжается. Всем оказывается помощь с оформлением статуса ВПО и временным жильём со всеми условиями для длительного пребывания», — заверил Шанько.

Напомним, стало известно, как живет Херсон после деоккупации.