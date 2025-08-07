В «Резерв+» добавили новую отсрочку от мобилизации

В приложении «Резерв+» появилась новая отсрочка от мобилизации. Речь об отсрочке для работников высшего и профобразования. Об этом сообщает Министерство обороны Украины в Telegram.
В ведомстве уточнили, что отсрочку через приложение теперь могут получить работники учреждений:
— высшего образования;
— профессионального предвысшего образования;
— профессионального образования.
Как отметили в Минобороны, такую отсрочку смогут получить при условии, если в реестре Единой государственной электронной базы по вопросам образования есть:
— описание об основном месте работы;
— подтверждение зарплатной ставки от 0,75;
— отметка об участии в учебном процессе или административной преподавательской должности.
Чтобы оформить отсрочку, необходимо:
— нажать три точки на главном экране «Резерв+»;
— нажать «Подать запрос на отсрочку»;
— выбрать соответствующую категорию.
Напомним, в «Резерв+» грядут важные изменения по отсрочкам онлайн.