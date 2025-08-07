В «Резерв+» добавили новую отсрочку от мобилизации

В приложении «Резерв+» появилась новая отсрочка от мобилизации. Речь об отсрочке для работников высшего и профобразования. Об этом сообщает Министерство обороны Украины в Telegram.

В ведомстве уточнили, что отсрочку через приложение теперь могут получить работники учреждений:

— высшего образования;

— профессионального предвысшего образования;

— профессионального образования.

Как отметили в Минобороны, такую отсрочку смогут получить при условии, если в реестре Единой государственной электронной базы по вопросам образования есть:

— описание об основном месте работы;

— подтверждение зарплатной ставки от 0,75;

— отметка об участии в учебном процессе или административной преподавательской должности.

Чтобы оформить отсрочку, необходимо:

— нажать три точки на главном экране «Резерв+»;

— нажать «Подать запрос на отсрочку»;

— выбрать соответствующую категорию.

Напомним, в «Резерв+» грядут важные изменения по отсрочкам онлайн.