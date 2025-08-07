Трамп и Путин могут встретиться уже на следующей неделе. Правда, пока не понятно где

Президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным на следующей неделе. Однако в такой срок встречу будет сложно реализовать. Об этом сообщает CNN и NBC News.

В частности, один из чиновников Белого дома сказал CNN, что хоть Трамп и заявил о намерении встретиться на следующей неделе, но есть одна проблема.

«Провести встречу в такие сроки, скорее всего, будет сложно, учитывая объем переговоров, которые необходимо будет провести, а также логистические препятствия», — пишет издание, ссылаясь на источник.

Кроме того, источник NBC тоже заявил, что встреча может состояться в озвученное время, но подчеркнул, что сроки могут измениться.

Представитель Белого дома добавил, что место проведения возможной встречи еще не определено и рассматриваются несколько вариантов.

Напомним, Трамп хочет встретиться с Путиным и Зеленским.