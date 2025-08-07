В Киеве подозреваемый устроил взрыв у себя в квартире. Ранен полицейский

В Киеве мужчина, которого подозревают в совершении преступления, пустил газ в своей квартире. В результате этого прогремел взрыв. Об этом сообщает полиция Киева в Telegram и Главное управление ГСЧС Украины в Киеве в Facebook.

«В Дарницком районе подозреваемый в совершении преступления пустил газ и взорвал квартиру, ранен полицейский», — сказано в сообщении правоохранителей.

В полиции уточнили, что в результате инцидента пострадал и сам злоумышленник.

В результате профессиональных действий полицейских пострадавших больше нет. Жителей дома вовремя вывели.

Раненому полицейскому предоставили медицинскую помощь, а фигуранта задержали на месте.

По информации ГСЧС, взрыв произошел в доме на улице Надежды Светличной. Пожар был ликвидирован на площади 40 квадратных метров.

«В результате происшествия пострадали четыре человека: двое госпитализированы, еще двоим помощь оказана на месте», — добавили спасатели.

В полиции сообщили об открытии уголовного производства по факту взрыва в квартире в Дарницком районе Киева.

По предварительной информации, 34-летний житель дома из-за личной неприязни поджег двери квартиры соседа, проживающего этажом выше.

Когда полицейские прибыли на место и установили квартиру, в которой скрывался злоумышленник, они почувствовали запах газа. Началась срочная эвакуация жителей дома.

«В дальнейшем в квартире произошел взрыв, в результате которого пострадали трое полицейских и сам злоумышленник. С телесными повреждениями они госпитализированы. Благодаря своевременным и профессиональным действиям правоохранителей никто из граждан не пострадал», — отметили в полиции.

Теперь фигуранту грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, появилось видео взрыва многоэтажного дома в российском Саратове.