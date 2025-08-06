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Новости > У Трампа готовят санкции против «теневого флота», если Путин не пойдет на перемирие, — FT

У Трампа готовят санкции против «теневого флота», если Путин не пойдет на перемирие, — FT

Александр Панько
06.08.25 12:15
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У Трампа готовят санкции против «теневого флота», если Путин не пойдет на перемирие, — FT

Власти США рассматривают возможность введения санкций против «теневого флота». Такой сценарий готовят на случай, если российский диктатор Владимир Путин не пойдет на перемирие с Украиной. Об этом сообщает Financial Times.

По данным двух источников FT, дополнительные санкции США против теневого флота рассматриваются как простой первый шаг по усилению давления на Россию. Еше один собеседник издания, близкий к администрации Дональда Трампа, подтвердил, что такой вариант обсуждается.

Внесение новых судов «теневого флота» РФ в санкционный список станет первым случаем введения США санкций против Москвы с момента возвращения Трампа в Белый дом в январе.

Управляющий директор аналитической компании ClearView Energy Partners Кевин Бук считает, что такие санкции могли бы усилить недавние ограничения Евросоюза против «теневого флота». Блок в прошлом месяце ввел санкции против более чем 100 судов, увеличив общее количество до 415.

Еще один неназванный источник FT рассказал, что Трамп может принять решение о санкциях против России после возвращения своего спецпредставителя Стива Уиткоффа из Москвы.

Стоит заметить, что администрация Джо Байдена ранее добавила в санкционные списки 213 танкеров, перевозящих российскую сырую нефть, химикаты или нефтепродукты.

Напомним, Трамп рассказал, как Россия может избежать санкций.

Тэги: Владимир Путин, санкции, Дональд Трамп

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