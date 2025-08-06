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Новости > Оккупанты совершили более 170 тысяч военных преступлений в Украине

Оккупанты совершили более 170 тысяч военных преступлений в Украине

Агата Кловская
06.08.25 11:21
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Оккупанты совершили более 170 тысяч военных преступлений в Украине

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские военные совершили более 170 тысяч военных преступлений. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Андрей Лещенко во время встречи с представителями партнеров Украины из ряда стран, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По состоянию на 31 июля в результате полномасштабной войны погибло 15 258 гражданских, из которых 640 детей. Еще 34 052 человека, в том числе 2 075 детей, получили ранения. Также в результате ударов РФ уничтожено или повреждено более 235 тысяч объектов гражданской инфраструктуры.

Всего зафиксировано более 170 тысяч военных преступлений, среди которых:

— внесудебные казни украинских военнопленных;

— массовое использование пыток на оккупированных территориях;

— репрессивная судебная система, действующая на захваченных территориях и в самой России;

— сексуальное насилие, в том числе против детей;

— принудительное перемещение и депортация украинских граждан;

— системные преступления против собственности на оккупированных территориях;

— применение химического оружия на фронте.

«Это самый большой вызов для системы международного правосудия со времен Второй мировой войны... Мы имеем дело не с отдельными эпизодами, а с системными практиками, которые являются нарушением международного гуманитарного права и преступлениями против человечности», — заявил Лещенко.

Заместитель генпрокурора добавил, что на данный момент по факту совершения военных преступлений сообщено о подозрении 965 лицам, обвинительные акты в отношении 697 человек направлены в суд, а 194 уже осуждены.

«Мы не просто документируем преступления. Мы создаем доказательную базу, которая ляжет в основу решений международных и национальных судов, в том числе специального трибунала по преступлению агрессии против Украины», — подчеркнул Лещенко.

Напомним, США могут отказаться от расследования военных преступлений в Украине.

Тэги: военное преступление, война в Украине

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