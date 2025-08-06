В Беларуси хотят изменить закон о военном положении из-за войны РФ против Украины

Министерство обороны Беларуси инициировало законодательные изменения, которые теоретически позволят ввести военное положение в стране из-за полномасштабной войны России против Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

Проект закона «Об изменении законов по вопросам обеспечения военной безопасности и обороны» уже передан на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

Законопроект предусматривает:

— согласование терминов в законах с военной доктриной, а также приведение в соответствие с ней полномочия президента, Совета Безопасности, Минобороны и Генштаба;

— уточнение «задачи армии» и функции Генштаба в сфере военной безопасности и «вооруженной защиты страны»;

— обновление перечня «военных угроз», которые могут быть основанием для введения военного положения;

— «вооруженное нападение» на союзное государство со стороны любого государства или коалиции будет считаться основанием для введения военного положения на территории Беларуси.

Напомним, Лукашенко увидел «втягивание» Беларуси в войну.