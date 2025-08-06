ВСУ за сутки уничтожили еще более 1000 оккупантов

Силы обороны за прошедшие сутки нейтрализовали 1 010 российских оккупантов и более 300 единиц вооружения и военной техники оккупантов. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 6.08.25 ориентировочно составили около 1 059 270 человек.

Всего с начала войны ликвидировано:

— танков — 11 072 (+1) ед.,

— артиллерийских систем — 31 133 (+52) ед.,

— РСЗО — 1 455 (+3) ед.,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 49 767 (+147) ед.,

— автомобильной техники и автоцистерн — 57 475 (+138) ед.,

— специальной техники — 3 936 (+1) ед.

Напомним, в июле уничтожено 33 тысячи оккупантов.