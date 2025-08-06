Зеленский и Трамп провели разговор

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом США Дональдом Трампом накануне дедлайна для России и назвал его «продуктивным». Об этом он сообщил в Телеграм во вторник, 5 августа.

«Продуктивный разговор с президентом Трампом. Ключевое — это, конечно, прекращение войны. Мы благодарны президенту США за все усилия ради честного и длительного мира. Действительно нужно как можно скорее прекратить убийства, мы это полностью поддерживаем. Многие месяцы уже могло бы быть без войны, если бы россияне ее не затягивали», — написал глава государства.

Лидеры скоординировали позиции Украины и США и обменялись оценками ситуации.

«Россияне увеличили жестокость ударов. Президент Трамп полностью информирован о российских ударах по Киеву, по другим нашим городам и общинам», — подчеркнул Зеленский.

Одной из тем переговоров стали санкции против России. Президент Украины похвалил Трампа за его решительность и указал на падение российской экономики.

«Именно поэтому в Москве так учитывают эту перспективу и решительность президента Трампа. Это может многое изменить», — считает украинский лидер.

Также обсуждались совместные европейские решения, которые помогут приобрести американское оружие на 1 млрд долларов для защиты Украины.

«Сейчас есть уже решения Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании — более чем миллиард долларов на американское оружие, которое Украина получит. Спасибо! Это взаимодействие с странами НАТО продолжится», — заверил президент.

Кроме того, Зеленский и Трамп обсудили двустороннее оборонное взаимодействие Украины с Америкой.

«Проект соглашения по дронам уже подготовлен украинской стороной, мы готовы его подробно обсудить и заключить. Одна из самых сильных сделок может быть. Спасибо каждому американскому сердцу, которое поддерживает нашу защиту жизней. Спасибо, президент Трамп!», — резюмировал Зеленский.

Напомним, Трамп толкает РФ к соглашению с Киевом.