Засуха в Николаевской области привела к печальным последствиям

Засуха установилась в Николаевской области. Это привело к печальным последствиям.

О них поведал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По его словам, жаркая и сухая погода уничтожила практически весь урожай кукурузы (примерно 400 тысяч гектаров) и половину подсолнечника.

Добавляется, что засуха в регионе продолжается второй год.

Отмечается, что засуха продолжается, сейчас рассматривается возможность пропускать фуры с зерном в комендантский час, чтобы облегчить ситуацию с их передвижением.

Резюмируется: «Мы обратились за помощью к государству. Ситуация крайне тяжелая, но будем как-то ее решать».

Ранее пожар в Полтавской области уничтожил урожай зерна.