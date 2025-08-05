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Новости > Пекин резко ограничил экспорт стратегических минералов. Оборонка Запада оказалась под. угрозой

Пекин резко ограничил экспорт стратегических минералов. Оборонка Запада оказалась под. угрозой

Александр Панько
05.08.25 14:25
186
Пекин резко ограничил экспорт стратегических минералов. Оборонка Запада оказалась под. угрозой

Пекин усиливает контроль над поставками редкоземельных элементов, критических для западной оборонной индустрии. Об этом сообщает WSJ.

На фоне роста геополитического напряжения между США и Китаем, Пекин усилил экспортный контроль над поставками редкоземельных металлов, необходимых для оборонной промышленности Запада.

Китай, который обеспечивает около 90% мирового рынка таких элементов, ограничил доступ американских производителей к ключевым минералам — в частности германию, галлия, сурьмы и самария.

Как сообщает ряд американских компаний, включая поставщиков Пентагона, экспортные ограничения уже привели к перебоям в цепочках поставок и задержкам в выполнении оборонных заказов.

Цены на отдельные элементы выросли в десятки раз: самарий, используемый в двигателях истребителей, предлагают по цене в 60 раз выше обычной.

По данным Govini, более 80 тыс. компонентов, используемых в вооружении США, содержат элементы под экспортным контролем КНР.

Зависимость от китайских поставок охватывает практически все этапы цепи — от производства микроэлектроники до систем наведения.

Оборонные подрядчики, среди которых Lockheed Martin и Leonardo DRS, уже предупреждают о риске сокращения производства.

Часть компаний, например ePropelled, задержали отгрузку продукции на месяцы.

Другие пытаются наладить сотрудничество с поставщиками из Японии, Тайваня и США, но быстро заменить китайские минералы не удается — рынок узкий и капиталоемкий.

Пентагон, в свою очередь, объявил о намерении до 2027 года полностью отказаться от китайских магнитов.

В прошлом месяце он приобрел долю в компании MP Materials за 400 млн долларов — это крупнейший в США производитель редкоземельных металлов.

Министерство обороны также создало Форум критических минералов для стимулирования инвестиций в добычу в США и странах-партнерах.

Несмотря на это, эксперты указывают на сложность ситуации: отдельные элементы экономически выгодно добывать только в Китае.

А новые поставщики, такие как Vulcan Elements или Phoenix Tailings, не смогут обеспечить стабильные поставки до конца года.

На этом фоне Пекин требует от западных импортеров раскрытия чувствительной информации — вплоть до чертежей продукции и конечных потребителей.

По словам представителей индустрии, это свидетельствует о намерении КНР ограничить поставки именно для оборонных целей.

Ограничения, введенные Пекином, уже имеют последствия. Например, 55 тонн сурьмы, проходившие транзитом через Китай в апреле, были задержаны таможней на три месяца, несмотря на то, что руда происходила из Австралии.

После вмешательства Госдепа США груз был выпущен — но только для возвращения в Австралию.

Напомним, ЕС готовит санкции против Китая за военную помощь России.

Тэги: Китай, экспорт, Запад

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