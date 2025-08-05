Во Львове горела гостиница – есть пострадавшие

В понедельник, 4 августа, во Львове горела гостиница «Власта». Подробности инцидента поведала местная полиция.

Информируется, что была установлена причина возгорания – один из жителей отеля, 25-летний работник курьерской службы, в своем номере заряжал батарею к электроскутеру, который использовал в работе.

Указывается, что огонь вспыхнул из-за взрыва батареи электрического скутера, владелец которого несколько лет проживал в гостиничном номере на девятом этаже здания.

Добавляется, что в этом же номере он заряжал батарею к скутеру.

Отмечается, что сотрудники ГСЧС оперативно локализовали и потушили пожар.

Увы, в результате происшествия пострадали шесть человек, из них четверо взрослых в возрасте от 25 до 62 лет, а также двое несовершеннолетних – 14-летние братья. Все они были доставлены в больницу.

Сказано, что владелец скутера также получил ожоги во время пожара и сейчас находится в больнице", - говорится в сообщении.

Резюмируется, что следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

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