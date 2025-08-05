Трамп толкает РФ к соглашению с Киевом, — посол НАТО

Посол США при НАТО Меттью Витакер отметил, что политика Дональда Трампа направлена на принуждение России к переговорам с Украиной. В качестве следующего шага предусмотрено введение вторичных санкций и пошлин в отношении стран, которые закупают российскую нефть. Об этом дипломат заявил в эфире Bloomberg TV во вторник, 5 августа.

Как отметил дипломат, следующим этапом в попытках прекратить войну станет введение вторичных санкций и тарифов против государств, которые покупают российскую нефть, фактически финансируя войну против Украины. К таким странам он отнес Китай, Индию и Бразилию.

По мнению Витакера, меры, предпринимаемые Трампом, должны заставить Россию сесть за стол переговоров и искать пути к прекращению боевых действий. Он также подчеркнул важность привлечения к ответственности тех стран, которые продолжают импортировать российскую нефть, поддерживая тем самым ее экономику во время войны.

В то же время Витакер подчеркнул необходимость обеспечения украинских военных ресурсами для обороны. Ситуацию на фронте он назвал печальной и призвал способствовать ее разрешению.

«Это действительно печальная ситуация на передовой. И нам просто нужно положить этому конец. Президент Трамп видит это таким, каким оно есть. И, знаете, давайте просто надеяться, что, принимая меры в августе, мы сможем довести эту войну до прекращения огня», — резюмировал Витакер.

Напомним, у Зеленского отреагировали на новое заявление Кремля о встрече с Путиным.