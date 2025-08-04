«Динамо» узнало потенциального соперника в Q4 Лиги чемпионов

4 августа в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

Киевское «Динамо» узнало потенциального соперника на этой стадии турнира. Подопечные Александра Шовковского могут встретиться с победителем пары «Црвена Звезда» (Сербия) — «Лех» (Польша). Первый матч пройдет для киевской команды на условно домашней арене, а ответная игра — в гостях.

Впрочем, чтобы принять участие в Q4, «Динамо» нужно обыграть кипрский «Пафос» в Q3 ЛЧ (матчи 5 и 12 августа).

Поединки 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 19/20 и 26/27 августа. Победители выйдут в основной раунд ЛЧ, а проигравшие команды перейдут в основной раунд Лиги Европы.

Напомним, лидер сборной Украины по футболу может покинуть испанский чемпионат.