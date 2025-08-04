В Кремле уверяют, что Путин готов встретиться с Зеленским

В Кремле продолжают уверять, что президент России Владимир Путин готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. Новое заявление озвучил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Чиновник сказал: «Хочу вам напомнить, что сам президент постоянно не исключает возможность проведения такой встречи. После того, как на экспертном уровне будет выполнена необходимая часть работы и будет преодолено должное расстояние».

Он при этом добавил: «Вся подготовительная работа для такой встречи пока не сделана».

Ранее мы писали, что Зеленский ждет еще больше западных истребителей в Украине.