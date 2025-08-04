Индия срочно купила нефть в США вместо российской, — Reuters

Крупнейший нефтепереработчик Индии Indian Oil Corporation закупил 7 млн баррелей нефти с поставкой в сентябре. Это связано с сокращением закупок российской нефти из-за санкций. Об этом сообщает Reuters.

По данным источников, Indian Oil Corporation приобрела 4,5 млн баррелей американской нефти, 500 тысяч баррелей канадской Western Canadian Select и 2 млн баррелей нефти Das, добываемой в Абу-Даби.

В тендере, который закрылся 1 августа, поставщиками американской нефти выступили компании P66, Equinor, Mercuria и Vitol. Компания Trafigura поставит 2 млн баррелей сорта Das.

Цены сделок не раскрываются. Источники не уполномочены говорить с прессой и пожелали остаться анонимными.

Как уточнили два источника, высокие объемы закупок связаны с частичной заменой поставок из России. Индия остается крупнейшим покупателем российской нефти, перевозимой морем.

Однако в последние недели государственные НПЗ страны, включая IOC, HPCL, BPCL и MRPL, приостановили закупки нефти из России. Причина — сужение ценовой разницы и геополитическое давление.

Сделки заключены на фоне новых санкций Европейского Союза, нацеленных на российскую энергетическую торговлю. Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил странам, покупающим нефть у Москвы, 100-процентными вторичными тарифами.

Согласно Reuters, как минимум два танкера с российской нефтью, направлявшиеся в Индию, были перенаправлены после недавнего пакета американских санкций.

Напомним, у Трампа обвинили Индию в финансировании войны против Украины.