Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Трамп угрожает Путину субмаринами, но флот США находится в кризисе, — WSJ

Трамп угрожает Путину субмаринами, но флот США находится в кризисе, — WSJ

Александр Панько
04.08.25 13:24
209
Трамп угрожает Путину субмаринами, но флот США находится в кризисе, — WSJ

Президент США Дональд Трамп пригрозил России военно-морским флотом в ответ на словесные провокации Дмитрия Медведева. Однако сегодняшние ВМФ США переживают далеко не лучшие времена и, вероятно, слабее, чем кажутся. Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Судостроительная и судоремонтная промышленность давно жалуются на то, что нехватка опытного персонала приводит к ошибкам и задержкам. Ограниченная мощность сухих доков и старение оборудования также являются проблемами. Эти проблемы отражают недостаток инвестиций в государственные верфи после эпохи Холодной войны и более широкий упадок американской морской промышленности», — говорится в публикации.

Военно-морские эксперты обеспокоены тем, что американские верфи будут не в состоянии обеспечить качественный ремонт и тем более строительство новых кораблей во время большой войны в Азии, которая, очевидно, будет происходить преимущественно на море.

Даже сейчас, в мирное для США время задержки с техническим обслуживанием кораблей создают проблемы военным, пишет WSJ. Например, недавно морская пехота США не смогла провести военно-морские учения по графику из-за плохого обслуживания десантных военных кораблей.

По словам представителей ВМС США, каждый третий ремонт или обслуживание надводных кораблей в прошлом году выбились из первоначального графика. И это еще хороший результат, потому что в целом в последние годы до двух третей таких работ было завершено с задержкой.

И это при том, что сегодня численный состав американского флота вдвое меньше, чем он был во время холодной войны: около 600 кораблей в конце 1980-х годов и лишь около 295 сейчас.

Корень проблемы эксперты видят в значительном сокращении оборонных программ в 1990-х годах, когда США вдвое сократили количество государственных верфей, которым поручено обслуживать атомные авианосцы и подводные лодки.

Четыре верфи, оставшиеся в государственной собственности, были созданы более века назад и изначально были предназначены для строительства парусников и пароходов. Они до сих пор не были модернизированы как следует и страдают от старения инфраструктуры.

Отдельной проблемой является нехватка опытных работников. Согласно отчету Бюджетного управления Конгресса, некоторые сварщики на верфях зарабатывают примерно столько же, сколько и работники фастфуда, поэтому неудивительно, что хорошие специалисты не хотят работать на верфях.

Напомним, Трамп резко ответил Медведеву, посоветовав следить за базаром.

Тэги: Владимир Путин, флот, Дональд Трамп

Комментарии

Статьи

24.07.25 12:09

Большие футбольные гонки: главные фавориты нового сезона

Автор: Александр Панько

Дайджест

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту
28.06.25 18:59

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
04.08.25 16:48

Ученые нашли потерянные гигантские реки, которые давно протекали через Антарктиду

04.08.25 16:24

Гидрометцентр рассказал о погоде в Украине в ближайшие дни

04.08.25 15:50

Появилось видео, как в США лодка врезалась в кита

04.08.25 15:32

Около Чернобыля нашли редкого хищника

04.08.25 15:19

В Секторе Газа люди продолжают умирать от голода – среди жертв много детей

04.08.25 14:49

Индия срочно купила нефть в США вместо российской, — Reuters

04.08.25 14:09

В Кремле уверяют, что Путин готов встретиться с Зеленским

04.08.25 13:17

«Динамо» узнало потенциального соперника в Q4 Лиги чемпионов

04.08.25 13:12

Президент Бразилии сделал дерзкое заявление по поводу США

04.08.25 13:17

«Динамо» узнало потенциального соперника в Q4 Лиги чемпионов

04.08.25 11:56

Россия снова готовит удары по энергетике зимой, — разведка

04.08.25 10:50

Зеленский ждет еще больше западных истребителей в Украине

04.08.25 09:34

У Трампа сделали неожиданное заявление об Украине

01.08.25 14:21

Зеленский озвучил масштабы ударов РФ по Украине в июле

01.08.25 12:32

Число жертв вчерашней атаки на Киев продолжает расти

01.08.25 11:18

Вашингтон усиливает поддержку: комитет Сената одобрил $1 млрд для Украины, — Reuters

01.08.25 10:31

Рубио заявил о новых контактах с Кремлем по поводу войны

01.08.25 10:00

Число жертв вчерашнего удара по Киеву выросло до 28

01.08.25 09:33

Фон дер Ляйен назвала главное требование к Украине

29.07.25 09:27

Дипломат оценил вероятность встречи Зеленского и Путина

29.07.25 13:11

Жертвами авиационного удара России по Беленьковской исправительной колонии стали не менее 17 человек

30.07.25 09:11

Трамп отвел Путину 10 дней на перемирие с Украиной

30.07.25 11:08

Трамп разрешит украинским беженцам остаться в США до конца войны

29.07.25 11:01

Франция рассказала, как должна завершиться война в Секторе Газа

30.07.25 14:37

Трамп признал, что санкции против России могут не сработать, — NYT

30.07.25 15:45

В Черновцах подросток выстрелил себе в голову прямо на улице

29.07.25 15:31

Из обращения в Украине изымут некогда популярную монету

01.08.25 11:54

Испанский врач назвал продукты, которые помогут улучшить сон

31.07.25 13:05

Юрий Макаров: известный журналист порезал сам себя ножом

Фото и Видео
Появилось видео, как в США лодка врезалась в кита
Появилось видео, как в США лодка врезалась в кита
Появилось видео, как в США лодка врезалась в кита
Появилось видео, как в США лодка врезалась в кита
Аномальные дожди в Пекине привели к многочисленным жертвам
Аномальные дожди в Пекине привели к многочисленным жертвам
Появилось видео взрыва многоэтажного дома в российском Саратове
Появилось видео взрыва многоэтажного дома в российском Саратове
Появилось видео, как в Италии самолет упал прямо на оживленную трассу
Появилось видео, как в Италии самолет упал прямо на оживленную трассу
Зеленский озвучил дату новых переговоров с Россией в Стамбуле
Зеленский озвучил дату новых переговоров с Россией в Стамбуле
Трагедия в Ираке: десятки людей заживо сгорели в гипермаркете
Трагедия в Ираке: десятки людей заживо сгорели в гипермаркете
Эпичное извержение вулкана в Исландии попало на видео
Эпичное извержение вулкана в Исландии попало на видео
В небе над Киевом заметили гражданский самолет
В небе над Киевом заметили гражданский самолет
Появилось видео, как во Франции горела шикарная яхта Sea Lady II
Появилось видео, как во Франции горела шикарная яхта Sea Lady II
В Киеве застрелили полковника СБУ
В Киеве застрелили полковника СБУ
fraza.com
Новости блогосферы
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди