Президент Бразилии сделал дерзкое заявление по поводу США

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сделал дерзкое заявление США. Оно касается американских пошлин.

Глава государства сказал: «Сегодня Бразилия не так зависима от США, как раньше. У Бразилии теперь очень широкие торговые связи со всем миром. С экономической точки зрения мы гораздо более свободны».

Добавляется, что все попытки президента США Дональда Трампа использовать политический вопрос для экономического налогообложения неприемлемы.

Стоит напомнить, что на прошлой неделе американский лидер подписал указ, которым повысил пошлины на бразильскую продукцию до 50%, однако при этом ввел список из семи сотен исключений в стратегических секторах, таких как авиастроение, энергетика и частично сельское хозяйство.

Ранее мы писали, что США могут выплачивать своим гражданам дивиденды с пошлин Трампа.