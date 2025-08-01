Путин мечтал о Крыме еще в 90-х, — Spiegel

В немецких архивах были найдены документы, доказывающие существование имперских амбиций Владимира Путина еще до его прихода к власти. Эти материалы свидетельствуют о его территориальных посягательствах на Крым, восточную Украину и север Казахстана. Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщает немецкое издание Spiegel.

Так, архивы Министерства иностранных дел Германии раскрыли, что Путин уже в 1990-х годах выражал желание «вернуть» Крым и другие территории в состав РФ.

В частности, 14 января 1994 года немецкий генеральный консул в Санкт-Петербурге зафиксировал высказывания тогдашнего первого заместителя председателя правительства Санкт-Петербурга Владимира Путина. В своих заявлениях он настаивал, что «Крым, восточная Украина и северный Казахстан издревле принадлежали России».

Консул также отметил, что Путин апеллировал к националистическим чувствам россиян, а такие настроения, по его словам, сложны для понимания со стороны немцев.

Архивные материалы подтверждают: экспансионистские идеи Путина формировались задолго до аннексии Крыма в 2014 году, войны на Донбассе и масштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Напомним, в декабре 2014 года Путин заявил, что Крым для России имеет сакральное значение.