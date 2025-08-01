Трамп анонсировал визит Уиткоффа в Россию

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа, Стив Уиткофф, планирует посетить Россию. Об этом сообщил сам Трамп во время пресс-конференции с представителями СМИ, которая прошла в Овальном кабинете в четверг, 30 июля.

Глава Америки заявил, что после визита на Ближний Восток Уиткофф отправится в Россию.

«Он едет в Россию, хотите верьте, хотите нет», — добавил Трамп.

Однако подробности планов Уиткоффа относительно этой поездки пока не разглашаются.

Напомним, Трамп озвучил дату завершения огня в Украине.