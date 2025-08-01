Стало известно о состоянии энергосистемы Украины в начале августа

По состоянию на утро пятницы в Украине снизились объемы потребления электроэнергии. Об этом сообщило Укренерго 1 августа.

«Потребление электроэнергии снизилось... По состоянию на 9:30 оно было на 5,1% ниже, чем в это же время предыдущего дня — в четверг. Причина — спад жары. А также — солнечная погода в большинстве регионов (кроме северо-восточных областей). Это обусловливает эффективную работу бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение уровня энергопотребления из общей сети», — говорится в сообщении.

Также вчера на 4,5% упал суточный максимум потребления, который был зафиксирован вечером. Причина — установление умеренной температуры воздуха на всей территории Украины.

«Учитывая погодные условия — сегодня целесообразно перенести активное энергопотребление на период наиболее эффективной работы солнечных электростанций. Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами с 10:00 до 15:00», — просят энергетики.

Напомним, ранее в Минэнерго заявили, что ситуация с генерацией электроэнергии этим летом намного лучше, чем в прошлом, и не предусматривает ограничений для населения и промышленности, но риски возможных ударов РФ и их последствия остаются актуальными.