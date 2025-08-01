Вашингтон усиливает поддержку: комитет Сената одобрил $1 млрд для Украины, — Reuters

Комитет Сената США по вопросам ассигнований одобрил законопроект о расходах на оборону в 2026 году. Он предусматривает около 1 млрд долларов на военную помощь Украине. Об этом сообщает Reuters.

Согласно документу, комитет согласовал выделение 852 млрд долларов для Министерства обороны США на следующий финансовый год, который завершится 30 сентября 2026 года.

Это на 21,7 млрд долларов или на 2,6% больше, чем было предложено в бюджете президента США Дональда Трампа.

Как отмечает агенство, законопроект поддержали 26 сенаторов, «против» голосовали трое, что свидетельствует о широком двухпартийном одобрении инициативы.

«Не только предыдущая администрация, но и нынешняя недооценила уровень вызовов, которые стоят перед нами», — заявил сенатор-республиканец Митч Макконнелл.

Среди ключевых положений законопроекта — 800 млн долларов на Инициативу содействия безопасности Украины (USAI) и 225 млн долларов на Балтийскую инициативу безопасности, значительная часть которой будет направлена на поддержку Украины в борьбе с российским вторжением.

Напомним, Зеленский высказался по поводу помощи США.