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Новости > Тайна «испанки» раскрыта: ученые выяснили, что стояло за пандемией 1918 года

Тайна «испанки» раскрыта: ученые выяснили, что стояло за пандемией 1918 года

Агата Кловская
01.08.25 10:56
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Тайна «испанки» раскрыта: ученые выяснили, что стояло за пандемией 1918 года

Прорывное исследование, проведённое учёными из Базельского и Цюрихского университетов, раскрыло одну из важнейших вирусных загадок XX века. Расшифровав геном вируса гриппа 1918 года — именно того самого штамма, который вызвал смертоносную пандемию испанского гриппа — учёные пролили новый свет на то, как этот вирус эволюционировал и адаптировался к человеку, пишет The Daily Galaxy.

Пандемия гриппа 1918 года, известная как «испанка», унесла от 20 до 100 миллионов жизней по всему миру. Несмотря на её масштабное воздействие, учёные долгое время не могли точно определить, как вирус мутировал в ходе пандемии и каким образом он приспособился к человеческому организму.

Это исследование, возглавляемое Вереной Шюнеманн, палеогенетиком из Базельского университета, стало настоящим прорывом в понимании этих эволюционных процессов.

Используя сохранившийся вирусный образец из формалинового препарата, исследователи расшифровали геном вируса, вызвавшего пандемию 1918–1920 годов. Этот древний штамм более ста лет был «законсервирован во времени» в медицинской коллекции Института эволюционной медицины Цюрихского университета. Анализируя вирусную РНК, команда обнаружила, что вирус уже в самом начале пандемии обладал важнейшими адаптациями к человеческому организму.

Одним из самых значимых открытий стало выявление трёх ключевых мутаций в швейцарском штамме вируса 1918 года. По словам Шюнеманн: «Это первый случай, когда нам удалось получить доступ к геному вируса гриппа, вызвавшего пандемию 1918–1920 годов в Швейцарии. Это даёт новые представления о том, как вирус адаптировался в Европе в начале пандемии».

Исследование показало, что две из этих мутаций сделали вирус более устойчивым к важному антивирусному компоненту иммунной системы человека. Этот защитный барьер обычно мешает передаче гриппоподобных вирусов от животных к людям. Третья мутация касалась белка в мембране вируса, что усилило его способность связываться с рецепторами в клетках человека.

В отличие от аденовирусов, содержащих стабильную ДНК, вирусы гриппа используют РНК — более хрупкий генетический материал, который быстро разрушается со временем. Поэтому учёные долго не могли изучать древние штаммы вируса: РНК, как правило, плохо сохраняется. Чтобы решить эту проблему, команда разработала новый метод для более эффективного извлечения древней РНК из консервированных тканей.

Кристиан Урбан, первый автор исследования из Цюрихского университета, объяснил: «Древняя РНК сохраняется в течение долгого времени только при очень специфических условиях. Поэтому мы разработали новый метод, позволяющий лучше извлекать фрагменты древней РНК из таких образцов».

Напомним, глава ВОЗ анонсировал новую пандемию.

Тэги: ученые, пандемия, испанка

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